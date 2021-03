Snowfall totals: Parts of NY see more than 40 inches

A man makes his way through the snow in Englewood, N.J., on Thursday, Dec. 17, 2020. Snow continued to fall Thursday after first hitting the area Wednesday afternoon.

NEW YORK — As snow continues to fall across the tri-state area Thursday morning, after the season’s first major nor’easter slammed the region overnight, the National Weather Service released preliminary snowfall totals for New York, New Jersey and Connecticut.

READ MORE: Snowstorm slams NY, NJ: Updated timeline, snow totals, and more

New York

Parts of the state saw as much as 44 inches of snow, Gov. Andrew Cuomo tweeted.

National Weather Service data, below, did not include high totals tweeted by the governor.

Still snowing in parts of the state this morning but easing up.



NYC got less than forecast while the Southern Tier got pummeled.



Highest snowfall totals so far:



Newark Valley NY—44”

Binghamton NY–41”

Vestal NY—41”



Stay off the roads and delay unnecessary travel. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 17, 2020

…BRONX COUNTY…

1 NE FORDHAM12.8 IN1100 AM 12/17PUBLIC

1 S EAST TREMONT12.4 IN0145 PM 12/17TRAINED SPOTTER

1 NNE EAST TREMONT12.1 IN0200 PM 12/17PUBLIC

1 W WOODLAWN10.5 IN0630 AM 12/17PUBLIC

1 ESE EAST TREMONT10.1 IN0630 AM 12/17CO-OP OBSERVER

1 NW MOTT HAVEN10.1 IN0630 AM 12/17CO-OP OBSERVER

1 SE WASHINGTON HEIGHTS9.0 IN0700 AM 12/17PUBLIC

RIVERDALE6.7 IN0700 AM 12/17EMERGENCY MNGR

…KINGS COUNTY…

BAY RIDGE9.6 IN1130 AM 12/17EMERGENCY MNGR

1 W GREENPOINT9.0 IN1145 AM 12/17PUBLIC

2 NE CONEY ISLAND6.5 IN0830 AM 12/17TRAINED SPOTTER

1 SSW FLATBUSH5.9 IN0945 AM 12/17BROADCAST MEDIA

…NASSAU COUNTY…

SYOSSET8.0 IN1200 PM 12/17TRAINED SPOTTER

1 E SEARINGTOWN7.6 IN0730 AM 12/17COCORAHS

WEST HEMPSTEAD7.5 IN1145 AM 12/17PUBLIC

EAST WILLISTON7.3 IN1201 PM 12/17PUBLIC

1 ENE SYOSSET7.0 IN0825 AM 12/17CO-OP OBSERVER

EAST MEADOW6.2 IN1215 PM 12/17NWS EMPLOYEE

FARMINGDALE5.9 IN1220 PM 12/17NWS EMPLOYEE

2 SSE PLAINEDGE5.5 IN1233 PM 12/17PUBLIC

FLORAL PARK5.5 IN0800 AM 12/17TRAINED SPOTTER

PLAINVIEW5.3 IN1211 PM 12/17PUBLIC

2 E ROOSEVELT5.2 IN0600 AM 12/17TRAINED SPOTTER

…NEW YORK COUNTY…

CENTRAL PARK10.5 IN0100 PM 12/17CENTRAL PARK CONSERVANCY

2 SSE GREENWICH VILLAGE9.9 IN1105 AM 12/17EMERGENCY MNGR

1 NNE GREENWICH VILLAGE7.1 IN0900 AM 12/17COCORAHS

…ORANGE COUNTY…

1 S WALDEN14.0 IN0700 AM 12/17COCORAHS

NEWBURGH13.1 IN1000 AM 12/17TRAINED SPOTTER

MONROE13.0 IN0900 AM 12/17TRAINED SPOTTER

3 SW GREENWOOD LAKE12.0 IN0800 AM 12/17COCORAHS

MIDDLETOWN11.8 IN1015 AM 12/17FIRE DEPT/RESCUE

1 WNW GARDNERTOWN11.5 IN1045 AM 12/17TRAINED SPOTTER

NEW WINDSOR11.2 IN0955 AM 12/17PUBLIC

1 W KIRYAS JOEL11.0 IN1100 AM 12/17TRAINED SPOTTER

WARWICK11.0 IN1050 AM 12/17TRAINED SPOTTER

PORT JERVIS 2.9 ESE10.8 IN0630 AM 12/17COCORAHS

3 WNW WARWICK10.0 IN0700 AM 12/17COCORAHS

…PUTNAM COUNTY…

MAHOPAC13.0 IN1100 AM 12/17TRAINED SPOTTER

BREWSTER11.7 IN0945 AM 12/17TRAINED SPOTTER

PUTNAM VALLEY10.5 IN1015 AM 12/17BROADCAST MEDIA

COLD SPRING10.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

4 N CARMEL10.0 IN0800 AM 12/17COOP

BEACON 4.2 ESE10.0 IN0700 AM 12/17COCORAHS

1 N COLD SPRING9.5 IN0715 AM 12/17PUBLIC

…QUEENS COUNTY…

JAMAICA11.8 IN1140 AM 12/17EMERGENCY MNGR

WHITESTONE10.5 IN1130 AM 12/17PUBLIC

LAGUARDIA AIRPORT10.1 IN0100 PM 12/17ASOS

2 NW OZONE PARK9.1 IN1055 AM 12/17PUBLIC

2 SSW RUSSELL GARDENS8.0 IN1210 PM 12/17TRAINED SPOTTER

1 NNW WHITESTONE8.0 IN0645 AM 12/17PUBLIC

1 S ASTORIA8.0 IN0450 AM 12/17TRAINED SPOTTER

1 SSE WHITESTONE7.5 IN1130 AM 12/17TRAINED SPOTTER

HOWARD BEACH7.5 IN0800 AM 12/17TRAINED SPOTTER

3 S JACKSON HEIGHTS7.5 IN0400 AM 12/17TRAINED SPOTTER

KENNEDY AIRPORT7.2 IN0100 PM 12/17OFFICIAL NWS OBS

…RICHMOND COUNTY…

1 WNW TODT HILL7.0 IN1007 AM 12/17PUBLIC

1 W HUGUENOT6.7 IN1100 AM 12/17BROADCAST MEDIA

2 SW NEW DORP6.6 IN0700 AM 12/17COCORAHS

…ROCKLAND COUNTY…

NEW CITY10.0 IN1100 AM 12/17TRAINED SPOTTER

1 NNW POMONA10.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

CHESTNUT RIDGE9.5 IN0945 AM 12/17PUBLIC

1 NW NEW CITY9.2 IN0915 AM 12/17TRAINED SPOTTER

1 NW STONY POINT7.0 IN0700 AM 12/17TRAINED SPOTTER

NYACK6.8 IN0909 AM 12/17PUBLIC

…SUFFOLK COUNTY…

COMMACK8.1 IN0900 AM 12/17PUBLIC

MILLER PLACE8.0 IN1015 AM 12/17PUBLIC

EAST NORTHPORT8.0 IN0852 AM 12/17TRAINED SPOTTER

1 SSW NESCONSET8.0 IN0845 AM 12/17COCORAHS

UPTON7.6 IN0100 PM 12/17NWS OFFICE

ISLIP AIRPORT7.4 IN0100 PM 12/17OFFICIAL NWS OBS

PORT JEFFERSON STATION 0.3 S 7.2 IN0900 AM 12/17COCORAHS

2 E YAPHANK7.0 IN0214 PM 12/17FIRE DEPT/RESCUE

CENTERPORT6.9 IN0650 AM 12/17CO-OP OBSERVER

2 W BROOKHAVEN NATIONAL LABO 6.7 IN0700 AM 12/17OFFICIAL NWS OBS

1 ENE CALVERTON6.5 IN0700 AM 12/17CO-OP OBSERVER

1 SSE STONY BROOK6.4 IN1030 AM 12/17NWS EMPLOYEE

ORIENT POINT6.0 IN0800 AM 12/17COOP

BAY SHORE 0.5 ESE5.7 IN0900 AM 12/17COCORAHS

RIVERHEAD5.2 IN1000 AM 12/17NWS EMPLOYEE

1 NNW REMSENBURG-SPEONK5.2 IN0930 AM 12/17PUBLIC

1 SSE MANORVILLE4.9 IN0800 AM 12/17COCORAHS

SAYVILLE4.5 IN0900 AM 12/17NWS EMPLOYEE

1 SW WEST ISLIP4.0 IN0755 AM 12/17COCORAHS

AMITYVILLE 0.6 NNE3.5 IN0900 AM 12/17COCORAHS

SOUTHAMPTON3.3 IN1008 AM 12/17TRAINED SPOTTER

…WESTCHESTER COUNTY…

MAMARONECK12.5 IN1214 PM 12/17PUBLIC

MOUNT KISCO12.5 IN1055 AM 12/17PUBLIC

NEW ROCHELLE12.2 IN1115 AM 12/17PUBLIC

WHITE PLAINS12.0 IN1200 PM 12/17PUBLIC

RYE11.5 IN1110 AM 12/17PUBLIC

ARMONK11.1 IN1005 AM 12/17PUBLIC

2 E YORKTOWN HEIGHTS11.0 IN0800 AM 12/17COCORAHS

2 S PEACH LAKE10.9 IN0138 PM 12/17TRAINED SPOTTER

2 SSW GOLDEN’S BRIDGE10.5 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

2 NW YORKTOWN HEIGHTS10.5 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

PEEKSKILL10.5 IN0800 AM 12/17COCORAHS

2 SW GOLDEN’S BRIDGE10.3 IN0924 AM 12/17TRAINED SPOTTER

CROTON-ON-HUDSON10.0 IN1145 AM 12/17TRAINED SPOTTER

2 ESE PUTNAM VALLEY9.0 IN0700 AM 12/17CO-OP OBSERVER

IRVINGTON8.2 IN1230 PM 12/17TRAINED SPOTTER

1 N HARRISON8.0 IN0800 AM 12/17COCORAHS

2 ENE ELMSFORD6.0 IN0800 AM 12/17TRAINED SPOTTER

READ MORE: Full list of school closings for NY, NJ as nor’easter hits region with heavy snow, strong wind

New Jersey

…BERGEN COUNTY…

FORT LEE10.1 IN1100 AM 12/17PUBLIC

EAST RUTHERFORD9.5 IN1030 AM 12/17TRAINED SPOTTER

WESTWOOD9.3 IN1020 AM 12/17TRAINED SPOTTER

1 SE OAKLAND8.0 IN0800 AM 12/17COCORAHS

2 NNW RAMSEY7.8 IN1100 AM 12/17PUBLIC

RIDGEWOOD7.3 IN1000 AM 12/17TRAINED SPOTTER

BERGENFIELD7.1 IN0846 AM 12/17TRAINED SPOTTER

DUMONT7.0 IN1035 AM 12/17BROADCAST MEDIA

FAIR LAWN6.5 IN0852 AM 12/17PUBLIC

FRANKLIN LAKES6.3 IN0800 AM 12/17TRAINED SPOTTER

GLEN ROCK6.1 IN1200 PM 12/17PUBLIC

TENAFLY 1.3 W5.8 IN0730 AM 12/17COCORAHS

1 NNW SADDLE BROOK5.4 IN1016 AM 12/17COCORAHS

…ESSEX COUNTY…

NEWARK11.4 IN0100 PM 12/17OFFICIAL NWS OBS

2 NNE ELIZABETH11.0 IN0700 AM 12/17OFFICIAL NWS OBS

1 NNE WEST ORANGE7.5 IN1040 AM 12/17PUBLIC

CEDAR GROVE7.5 IN1015 AM 12/17PUBLIC

1 ENE NORTH CALDWELL7.1 IN0500 AM 12/17TRAINED SPOTTER

1 N MONTCLAIR7.0 IN0800 AM 12/17COCORAHS

1 W VERONA6.7 IN0845 AM 12/17COCORAHS

BELLEVILLE6.4 IN0945 AM 12/17TRAINED SPOTTER

1 SE MAPLEWOOD5.6 IN0800 AM 12/17COCORAHS

…HUDSON COUNTY…

KEARNY10.5 IN1137 AM 12/17COCORAHS

HARRISON10.2 IN1115 AM 12/17TRAINED SPOTTER

1 NE EAST NEWARK10.2 IN1115 AM 12/17CO-OP OBSERVER

…PASSAIC COUNTY…

1 WSW HALEDON8.0 IN0800 AM 12/17COCORAHS

1 E PROSPECT PARK6.5 IN0700 AM 12/17COCORAHS

LITTLE FALLS TWP 0.5 WNW5.8 IN0700 AM 12/17COCORAHS

…UNION COUNTY…

ELIZABETH8.1 IN0926 AM 12/17TRAINED SPOTTER

UNION6.7 IN0938 AM 12/17PUBLIC

CRANFORD6.4 IN0810 AM 12/17TRAINED SPOTTER

PLAINFIELD6.0 IN1000 AM 12/17TRAINED SPOTTER

WESTFIELD 1.2 SE5.6 IN0700 AM 12/17COCORAHS

NEW PROVIDENCE 0.8 ESE4.5 IN0800 AM 12/17COCORAHS

…Middlesex County…

Plainsboro Township9.5 in1044 AM 12/17NWS Employee

East Brunswick8.5 in1220 PM 12/17Trained Spotter

1 WSW Iselin8.0 in1030 AM 12/17Trained Spotter

1 W Carteret8.0 in1013 AM 12/17Trained Spotter

South Brunswick7.5 in0900 AM 12/17Trained Spotter

Carteret7.5 in1245 AM 12/17Trained Spotter

1 WSW Rossmoor7.0 in1120 AM 12/17Public

Port Reading7.0 in0955 PM 12/16Trained Spotter

Old Bridge6.5 in1020 AM 12/17Public

Metuchen6.5 in0745 AM 12/17Public

1 NNE Milltown6.3 in0700 AM 12/17CO-OP Observer

South Plainfield6.0 in1223 PM 12/17Amateur Radio

Woodbridge6.0 in0946 AM 12/17Public

Edison6.0 in0855 AM 12/17Public

1 NNE Parlin5.0 in1015 PM 12/16Trained Spotter

North Brunswick5.0 in0830 PM 12/16Trained Spotter

South Brunswick4.0 in0720 PM 12/16Trained Spotter

Metuchen3.9 in0720 PM 12/16Public

Avenel3.5 in0920 PM 12/16Amateur Radio

Highland Park2.8 in0920 PM 12/16Amateur Radio

1 NNE New Brunswick1.6 in0600 PM 12/16Trained Spotter

…Morris County…

Green Pond11.0 in0800 AM 12/17Trained Spotter

Lake Hopatcong10.1 in1001 AM 12/17Cocorahs

1 WSW Schooleys Mountain9.5 in0900 AM 12/17Trained Spotter

2 WSW Schooleys Mountain9.5 in0900 AM 12/17Trained Spotter

2 NNE Brookside9.2 in0645 AM 12/17Public

Randolph9.0 in0941 AM 12/17Cocorahs

Denville8.1 in0910 AM 12/17Trained Spotter

Landing8.0 in0900 PM 12/16Public

Pequannock7.9 in1013 AM 12/17Public

1 SSW Towaco7.5 in0956 AM 12/17Trained Spotter

Florham Park7.5 in0920 AM 12/17Trained Spotter

Mendham7.0 in0630 AM 12/17Public

Butler6.5 in0859 AM 12/17Trained Spotter

Milton6.5 in1059 PM 12/16Trained Spotter

Chester6.4 in0854 AM 12/17Public

Butler6.2 in1000 PM 12/16Trained Spotter

Morris Twp5.5 in1130 AM 12/17Trained Spotter

Denville5.0 in0820 PM 12/16Broadcast Media

Kinnelon5.0 in1142 AM 12/17Public

Montville3.9 in0845 PM 12/16Public

Chatham2.0 in0630 PM 12/16Public

…Sussex County…

Highland Lakes12.3 in0700 AM 12/17CO-OP Observer

Stockholm12.0 in1109 AM 12/17Trained Spotter

Wantage Twp11.9 in1144 AM 12/17Public

1 W Wantage Twp11.9 in1000 AM 12/17Trained Spotter

Vernon11.8 in0855 AM 12/17Trained Spotter

2 W Vernon Valley11.5 in0545 AM 12/17Public

1 W Wantage Twp11.0 in0725 AM 12/17Trained Spotter

3 N Pellettown10.7 in0315 AM 12/17Trained Spotter

Stanhope10.5 in0900 AM 12/17Trained Spotter

1 NW Stanhope10.0 in0926 AM 12/17Public

Lafayette Twp10.0 in1014 AM 12/17Trained Spotter

Glenwood9.5 in0654 AM 12/17Public

1 NE Stanhope9.0 in1100 AM 12/17Trained Spotter

Byram Twp8.5 in0657 AM 12/17Public

1 NW Sussex8.0 in0700 AM 12/17CO-OP Observer

High Point8.0 in1230 AM 12/17Trained Spotter

Green Twp7.9 in0915 PM 12/16Public

1 S Hardyston Twp4.0 in0800 PM 12/16Cocorahs

Green Twp3.9 in0715 PM 12/16Public

Newton3.5 in0815 PM 12/16Public

READ MORE: Full list of mass-transit disruptions in NY, NJ as snowstorm continues

Connecticut

…FAIRFIELD COUNTY…

5 NNW DANBURY14.5 IN0915 AM 12/17TRAINED SPOTTER

5 N DANBURY12.8 IN0730 AM 12/17TRAINED SPOTTER

SHELTON12.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

DANBURY11.6 IN1210 PM 12/17TRAINED SPOTTER

4 SSE SHERMAN11.5 IN0515 AM 12/17TRAINED SPOTTER

2 NW WILTON10.5 IN0940 AM 12/17TRAINED SPOTTER

3 ESE GEORGETOWN10.5 IN0715 AM 12/17TRAINED SPOTTER

4 WNW NEWTOWN10.2 IN0700 AM 12/17COCORAHS

1 NNE BETHEL10.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

RIDGEFIELD10.0 IN0800 AM 12/17PUBLIC

1 E BETHEL10.0 IN0630 AM 12/17COCORAHS

2 WNW MONROE9.5 IN0745 AM 12/17COCORAHS

BRIDGEPORT9.4 IN0100 PM 12/17OFFICIAL NWS OBS

3 N BETHEL9.3 IN0916 AM 12/17COCORAHS

NEWTOWN 4.6 SSW9.0 IN0900 AM 12/17COCORAHS

DARIEN 1.8 ENE9.0 IN0740 AM 12/17COCORAHS

4 N RIDGEFIELD9.0 IN0630 AM 12/17COCORAHS

3 NE FAIRFIELD8.5 IN0700 AM 12/17COCORAHS

2 ENE NEW CANAAN8.4 IN0800 AM 12/17COCORAHS

3 S STRATFORD8.4 IN0700 AM 12/17OFFICIAL NWS OBS

1 SE DANBURY8.4 IN0700 AM 12/17COCORAHS

EASTON8.0 IN1230 PM 12/17PUBLIC

FAIRFIELD8.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

4 NE GEORGETOWN8.0 IN0815 AM 12/17COCORAHS

WILTON7.5 IN0930 AM 12/17PUBLIC

2 SSW MONROE7.0 IN0600 AM 12/17COCORAHS

NORWALK6.3 IN1130 AM 12/17PUBLIC

1 SSE TRUMBULL6.0 IN0630 AM 12/17COCORAHS

2 ESE NEW CANAAN5.7 IN0700 AM 12/17COCORAHS

…MIDDLESEX COUNTY…

KILLINGWORTH12.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

1 N HIGGANUM11.0 IN0800 AM 12/17COCORAHS

ESSEX10.2 IN0605 AM 12/17PUBLIC

WESTBROOK9.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

2 ESE KILLINGWORTH9.0 IN0700 AM 12/17COCORAHS

CLINTON6.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

…NEW HAVEN COUNTY…

GUILFORD12.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

WALLINGFORD12.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

3 ESE CHESHIRE11.5 IN0700 AM 12/17COCORAHS

HAMDEN11.2 IN0100 PM 12/17PUBLIC

3 ENE NAUGATUCK10.0 IN0800 AM 12/17COCORAHS

NORTH HAVEN9.5 IN1235 PM 12/17TRAINED SPOTTER

2 WNW WALLINGFORD9.5 IN0700 AM 12/17COCORAHS

1 E SEYMOUR9.0 IN0700 AM 12/17COCORAHS

1 SSE NORTH MADISON9.0 IN0700 AM 12/17COCORAHS

PROSPECT 1.9 ENE9.0 IN0600 AM 12/17COCORAHS

1 W WATERBURY8.8 IN0700 AM 12/17TRAINED SPOTTER

BRANFORD8.5 IN1030 AM 12/17TRAINED SPOTTER

1 NW NEW HAVEN8.5 IN0810 AM 12/17PUBLIC

WATERBURY 1.3 WNW8.5 IN0700 AM 12/17COCORAHS

2 WSW MADISON8.5 IN0700 AM 12/17COCORAHS

WEST HAVEN8.5 IN0900 AM 12/17TRAINED SPOTTER

WOODMONT8.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

MILFORD7.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

SOUTHBURY 2.6 S7.0 IN0700 AM 12/17COCORAHS

NAUGATUCK 1.7 NNE6.5 IN0640 AM 12/17COCORAHS

EAST HAVEN6.0 IN0930 AM 12/17AMATEUR RADIO

…NEW LONDON COUNTY…

3 N NORWICH11.5 IN0830 AM 12/17PUBLIC

LEBANON10.0 IN0100 PM 12/17PUBLIC

GALES FERRY9.4 IN0920 AM 12/17TRAINED SPOTTER

LEDYARD CENTER9.3 IN0900 AM 12/17PUBLIC

1 E LEDYARD CENTER9.1 IN0800 AM 12/17TRAINED SPOTTER

NEW LONDON8.2 IN0530 AM 12/17TRAINED SPOTTER

CENTRAL WATERFORD 2.7 SSW8.0 IN0700 AM 12/17COCORAHS

2 SE NORWICH8.0 IN0700 AM 12/17CO-OP OBSERVER

3 NW NIANTIC8.0 IN0600 AM 12/17COCORAHS

3 NNW MYSTIC7.4 IN0700 AM 12/17COCORAHS

MYSTIC 1.6 W6.5 IN0700 AM 12/17COCORAHS

STONINGTON 0.5 NNE6.0 IN0800 AM 12/17COCORAHS

MYSTIC 0.9 W6.0 IN0700 AM 12/17COCORAHS

PAWCATUCK 1.8 SSE5.7 IN0700 AM 12/17COCORAHS